Neues Allzeithoch und Comeback-Hoffnung

Mit einem Wochenplus von 1,3% hat sich unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection die vierte Woche in Folge besser geschlagen als der DAX (+0,6%). In diesem Zeitraum stieg unsere Outperformance seit dem Start Ende 2015 von rund sieben auf aktuell 12,1 Prozentpunkte. Das Dachwikifolio hat zudem erneut neue Rekordhochs markiert. Zum ersten Mal überhaupt wurde die Marke von 130 Euro überwunden. Aktuell liegt der Kurs bei 130,40 Euro.

Besonders stark präsentierte sich in den vergangenen Tagen das wikifolio All in One von Jürgen Kraus. Dem Börsen-Veteranen, der das Portfolio mittlerweile zusammen mit seinem Sohn betreut, gelang im Vergleich zur Vorwoche ein Plus von 8,4%. Damit hat das Depot fast den Stand von Ende 2019 erreicht. Im Vergleich zu vielen anderen wikifolios lief es im laufenden Jahr bei dem Trader bislang eher durchwachsen. Nach einer stärkeren Korrektur im Frühjahr kam es zwar auch hier zu einer Erholung. Die lief aber nur einige Wochen, bevor es dann wieder abwärts ging. Ende Oktober fiel der Kurs sogar noch einmal auf das Tief aus dem Frühjahr.