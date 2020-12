Köln (ots) - Plastiksteuer, Einwegtütenverbot, CO2-Zertifikate - die Politik

lässt sich einiges einfallen, um die Flut des Plastikmülls einzudämmen. Auch

immer mehr Konsumenten sehen herkömmliche Verpackungen kritisch. Für Handel,

Konsumgüterhersteller und Verpackungsproduzenten haben nachhaltige Lösungen

daher hohe Priorität. Allerdings hemmen Komplexität und ein Mangel geeigneter

Materialien die Entwicklung, wie eine Studie von INVERTO, der auf Einkauf und

Supply Chain Management spezialisierten Tochter der Boston Consulting Group,

ergeben hat.



Für die Hälfte aller Befragten und sogar drei Viertel der Verpackungshersteller

haben nachhaltige Verpackungen heute schon eine sehr große Bedeutung. 86 % gehen

davon aus, dass der Bedarf in den kommenden Jahren weiter steigt. Aktuell

beziffern die meisten Studienteilnehmer den Anteil nachhaltiger Verpackungen in

ihrem Unternehmen auf maximal 25 %. In fünf Jahren, so die Erwartung, soll

mindestens die Hälfte aller Waren umweltschonend verpackt werden. Die

Unternehmen geben umso ehrgeizigere Ziele an, je stärker sie davon überzeugt

sind, dass nachhaltige Verpackungen Image- und Wettbewerbsvorteile bringen.









Wann eine Verpackung das Prädikat "nachhaltig" verdient, ist jedoch nicht

eindeutig geklärt. Auch gehen nicht alle Nachhaltigkeitsziele Hand in Hand - zum

Beispiel schonen Mehrwegflaschen Ressourcen, verursachen aber viele

CO2-Emissionen, wenn sie über hunderte Kilometer transportiert werden. Papier

und Pappe bestehen aus nachwachsenden Rohstoffen und lassen sich gut recyceln.

Werden Kartonagen allerdings beschichtet, etwa um wasserdicht zu sein, bleibt

die nicht verwertbare Plastikfolie übrig und muss verbrannt werden.



Dementsprechend beklagt über die Hälfte der Studienteilnehmer die hohe

Komplexität des Themas. Für international agierende Unternehmen steigt die

Herausforderung zusätzlich durch unterschiedliche rechtliche Vorgaben. Einen

Überblick über alle verfügbaren nachhaltigen Lösungen trauen sich nur 75 % der

Verpackungshersteller zu, bei Handel und Konsumgüterproduzenten liegen die

Zahlen sogar unter 50 %. Das könnte allerdings auch daran liegen, dass rund zwei

Drittel der Befragten in ihren Einkaufsabteilungen über begrenztes Know-how und

Kapazitäten verfügen. So überrascht es nicht, dass gut die Hälfte der Teilnehmer

bisweilen Probleme hat, ausreichend Rohmaterial für nachhaltige Verpackungen zu

bekommen.



Wer trägt die Mehrkosten?



Nachhaltige Verpackungen sind oft teurer als herkömmliche - so kostet etwa

Recycling-Kunststoff mehr als Neuware. An der Frage, ob die Verbraucher bereit

sind, diese Mehrkosten zu tragen, scheiden sich die Geister: 50 % der befragten Seite 2 ► Seite 1 von 2



Die Komplexität ist hoch, die Verfügbarkeit niedrigWann eine Verpackung das Prädikat "nachhaltig" verdient, ist jedoch nichteindeutig geklärt. Auch gehen nicht alle Nachhaltigkeitsziele Hand in Hand - zumBeispiel schonen Mehrwegflaschen Ressourcen, verursachen aber vieleCO2-Emissionen, wenn sie über hunderte Kilometer transportiert werden. Papierund Pappe bestehen aus nachwachsenden Rohstoffen und lassen sich gut recyceln.Werden Kartonagen allerdings beschichtet, etwa um wasserdicht zu sein, bleibtdie nicht verwertbare Plastikfolie übrig und muss verbrannt werden.Dementsprechend beklagt über die Hälfte der Studienteilnehmer die hoheKomplexität des Themas. Für international agierende Unternehmen steigt dieHerausforderung zusätzlich durch unterschiedliche rechtliche Vorgaben. EinenÜberblick über alle verfügbaren nachhaltigen Lösungen trauen sich nur 75 % derVerpackungshersteller zu, bei Handel und Konsumgüterproduzenten liegen dieZahlen sogar unter 50 %. Das könnte allerdings auch daran liegen, dass rund zweiDrittel der Befragten in ihren Einkaufsabteilungen über begrenztes Know-how undKapazitäten verfügen. So überrascht es nicht, dass gut die Hälfte der Teilnehmerbisweilen Probleme hat, ausreichend Rohmaterial für nachhaltige Verpackungen zubekommen.Wer trägt die Mehrkosten?Nachhaltige Verpackungen sind oft teurer als herkömmliche - so kostet etwaRecycling-Kunststoff mehr als Neuware. An der Frage, ob die Verbraucher bereitsind, diese Mehrkosten zu tragen, scheiden sich die Geister: 50 % der befragten