MAGDEBURG (dpa-AFX) - Nach einem Riesenkrach in der schwarz-rot-grünen Koalition in Sachsen-Anhalt und der Blockade der Rundfunkbeitragserhöhung gehen die Regierungspartner wieder aufeinander zu. SPD und Grüne wollen nach eigenen Angaben definitiv in dem Bündnis mit der CDU bleiben, das wegen des Streits um das Beitragsplus von 86 Cent auseinanderzubrechen drohte. Die ARD geht indes von Einschnitten beim Programm aus, falls die Erhöhung auf 18,36 Euro nicht kommen sollte. ZDF, ARD und Deutschlandradio wollen beim Bundesverfassungsgericht wegen der Blockade aus Sachsen-Anhalt klagen.

Der Landesvorstand der Grünen habe am Dienstag einen Beschluss zum Verbleib in der Koalition gefasst, sagte Parteichef Sebastian Striegel am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Damit folgte die Grünen-Spitze Striegels Vorschlag, angesichts der schwierigen Lage durch die Corona-Situation an der Koalition festzuhalten. Auch für die Sozialdemokraten sei ein Ausstieg aus der Regierung kein Thema, sagte SPD-Fraktionschefin Katja Pähle dem Sender Bayern 2. Die Arbeit mit der CDU werde fortgesetzt, schließlich brauche man in der Pandemie-Situation eine stabile Regierung.

Die CDU-Fraktion im Landtag wollte um jeden Preis den Staatsvertrag, der das Beitragsplus von monatlich 17,50 Euro auf 18,36 Euro ab 1. Januar 2021 vorsieht, verhindern - SPD und Grüne waren dafür. Zusammen mit der AfD als größter Oppositionspartei im Parlament mit 25 von insgesamt 86 Sitzen hätte die CDU das Vorhaben bei einer Abstimmung in wenigen Tagen kippen können. Diese Bilder wollte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) verhindern - und zog den Gesetzentwurf am Dienstag zurück. Für den Fall eines CDU-AfD-Vetos hatten SPD und Grüne angekündigt, keine Zukunft des seit 2016 regierenden Bündnisses mehr zu sehen.

Weil ausnahmslos alle Bundesländer dem Staatsvertrag zustimmen müssen, ist er nun deutschlandweit blockiert. Sachsen-Anhalt galt als einziger Wackelkandidat. Die ARD-Anstalten wollen noch in diesem Jahr die Klage zum Rundfunkbeitrag beim Bundesverfassungsgericht einreichen. Das kündigte der ARD-Vorsitzende Tom Buhrow im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur an. Der Rundfunkbeitrag ist die Haupteinnahmequelle für die öffentlich-rechtlichen Sender. Es wäre die erste Beitragserhöhung seit 2009.