Neue Besen kehren gut. Das gilt fast im wörtlichen Sinne für Leifheit. Jahrelang war die Aktie auf Talfahrt. Doch im Juni 2019 übernahm Henner Rinsche das Zepter. Seither hat sich die Aktie in etwa verdoppelt. Aktueller Kurs 40 Euro. Allzeithoch. Stagnierende Umsätze und ein schrumpfender Gewinn gehören der Vergangenheit an. Zumal das Unternehmen mit Sitz im rheinland-pfälzischen Nassau von Corona profitiert. Jeder kennt die Produkte wie Wäscheständer, Bügelbrett, Wisch-mop, Dosenöffner oder Akkusauger. Ein weiteres Standbein sind die Küchen- und Personenwaagen der Traditionsmarke Soehnle. In Zeiten der Pandemie und des Lockdowns möchten die Leute ein reinliches Zuhause. Zumal man mit bestimmten Produkten sogar dem Virus auf die Pelle rücken kann. So ist der Luftreinger von Soehnle derzeit besonders gefragt. Auch der neue Saugwischer, der gleichzeitig wischt und saugt, soll die Böden besonders hygienisch reinigen. Auch die neue Strategie „Scaling up success“ schiebt das Geschäft an. Ihre Ziele: Nachfrage schaffen, Ausbau des Vertriebs im In- und Ausland, Bruttomargen verbessern und Kostensenkungen. Letzteres gilt aber nicht für Werbung. CEO Rinsche setzt vor allem auf Fernsehwerbung. Die 9-Monatszahlen zeigen die Erfolge der neuen Strategie deutlich. Der operative Gewinn (Ebit) hat sich mehr als verdoppelt auf 15,4 Millionen. Das liegt vor allem am kräftigen Umsatzwachstum von knapp 14%. Zum anderen hat sich die Marge deutlich verbessert – den Kostensenkungen sei Dank. Vor diesem Hintergrund hob Vorstandschef Rinsche die Jahresprognose an. Die Konzernerlöse sollen um 11 bis 13% zulegen, das Ebit wird in einer Spanne zwischen 17 und 19 Millionen erwartet. Rinsche kündigt an: „Auch für das Schlußquartal haben wir weitere Aktivitäten geplant, um unserem Geschäft positive Impulse zu geben“. Längerfristig möchte der Manager aus Leifheit einen regelrechten Wachstumswert machen. In den letzten Monaten hat sich die Expansion durch die TV-Spots nochmals deutlich erhöht. So konnten negative Effekte der Pandemie, die es auch gab (Lieferketten!), mehr als kompensiert werden. Seine Erfolgsrezepte möchte Rinsche nun übertragen auf weitere Länder, Händler, Marken und Produktlinien. Wenn es im Baltikum weiter gut läuft, kann man sich sogar vorstellen, den riesigen russischen Markt zu bearbeiten. Außerdem ist geplant, mit TV-Werbung auch in Italien und Frankreich an den Start zu gehen. Börsenwert 393 Millionen. Das KGV 30. Angesichts der neuen Wachstumsperspektiven vertretbar. Der Chart sieht aus wie am Schnürchen hochgezogen. Fazit: Wir nehmen die Aktie in unser Musterdepot auf.