Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 09.12.2020

Kursziel: EUR4,90

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 4,90.

Zusammenfassung:

PAION hat positive Topline-Daten aus ihrer europäischen Phase-III-Studie mit Remimazolam in der Indikation Allgemeinanästhesie berichtet. Die Studie erreichte sowohl den primären als auch den wichtigsten sekundären Endpunkt. Nach Erhalt einer Kategorie IV-Kennzeichnung von der Drug Enforcement Administration plant der US-Lizenzpartner von PAION die Markteinführung von Remimazolam bis Ende dieses Jahres in der Indikation Kurzsedierung. In Europa erwarten wir die Einführung des Arzneimittels zur Kurzsedierung im zweiten Halbjahr 2021 und in der Allgemeinanästhesie im Jahr 2022. Das Management gab kürzlich bekannt, dass die Entscheidung über die Entwicklung von Remimazolam für die Intensivstation in den USA in den nächsten drei bis sechs Monaten in Absprache mit dem US-Partner Acacia getroffen wird. Wir erwarten, dass das Wertversprechen, das die überlegene Leistung von Remimazolam im Vergleich zu Propofol in Bezug auf die Herzstabilität darstellt, und die Wahrscheinlichkeit einer dreijährigen Verlängerung der US-Patentlaufzeit bis 2034 zu einer positiven Entscheidung führen werden. Wenn die Entscheidung positiv ausfällt, gehen wir davon aus, dass Acacia einen Teil der Kosten der Phase-III-Studie tragen wird. Außerdem sucht PAION nach weiteren Produkten, die ihr kommerzielles Portfolio ergänzen. Das Ergebnis dieser Bemühungen wird bestimmen, ob das Unternehmen ein eigenes Vertriebsnetz in Europa aufbaut. Wir haben unsere Umsatzprognose für 2021 um EUR11Mio. reduziert, haupsächlich um die wahrscheinlichen Auswirkungen der Verschärfung der Pandemie auf die Einführung von Remimazolam in den USA widerzuspiegeln. Auch erwarten wir jetzt die Einführung von Remimazolam in der Indikation Kurzsedierung in der EU im September nächsten Jahres (zuvor: Juni). Die Prognosen für die Folgejahre bleiben unverändert. Die negativen Auswirkungen auf unsere Bewertung werden jedoch durch den Derisking-Effekt des positiven Ergebnisses der EU-Phase-III-Studie mit Remimazolam in der Allgemeinanästhesie ausgeglichen. Wir behalten unsere Kaufempfehlung sowie unser Kursziel von EUR4,90 bei.