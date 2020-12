Deutsche Aircraft gestaltet die Zukunft der Luftfahrt - D328eco(TM) forciert den Übergang zu emissionsfreien Flugzeugen

Munich (ots/PRNewswire) - Deutsche Aircraft, der neue spezialisierte deutsche

Flugzeugoriginalhersteller (OEM), hat heute Pläne zur Entwicklung der D328eco

bekanntgegeben, einer revolutionären Plattform, die die Zukunft des Luftverkehrs

hin zum emissionsfreien Fliegen verändern wird.



Die Deutsche Aircraft baut auf dem Erbe und dem Know-how der 328 Support

Services GmbH auf, dem Inhaber der Musterzulassung für das Flugzeug Dornier 328

(D328®). Mit der Beteiligung der deutschen Regierung wird die Deutsche Aircraft

mit der Entwicklung der D328eco -Plattform, mit einem leistungsfähigeren,

wirtschaftlicheren und umweltfreundlicheren Flugzeug, richtungsweisend sein auf

dem Weg in eine neue Ära der sauberen Luftfahrt.





Die D328eco bietet eine alternative, umweltschonende Lösung für den Markt derRegionalverkehrs- und Mehrzweckflugzeuge mit weniger als 50 Sitzen, die der OEMbis 2025 einführen will. Die hochmoderne Flugdeckkonstruktion und dieFähigkeiten, die die neueste Avionik-Suite bietet, zielen auf den zukünftigenBetrieb mit nur einem Piloten und einer gesteigerten Wirtschaftlichkeit ab. DiePW127S-Triebwerke von Pratt & Whitney und ein SAF-kompatibles (SustainableAviation Fuel) Triebwerk schaffen die Voraussetzung für die D328eco die Welt desFliegens zu revolutionieren und gleichzeitig unseren CO2-Fußabdruck zureduzieren. Das neue, Stand-up, Kabinendesign bietet mehr Komfort und entsprichtden neuesten Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen.Die D328 ist die einzige existierende Plattform, die die Effizienz- undLeistungskriterien eines modernen und nachhaltigen Flugzeugs erfüllt. InKombination mit neuen, geschützten, energieeffizienten Technologien wird sie denWeg zum emissionsfreien Fliegen innerhalb der nächsten 15 Jahre ebnen -schneller als jeder andere OEM - und wird die internationalen Richtlinien 2050übererfüllen.In Übereinstimmung mit den Nachhaltigkeitszielen der Deutsche Aircraft werdenREACH-konforme Herstellungsprozesse in einer neuen hochmodernen, papierlosenIndustry 4.0 Endmontagelinie (FAL) in Leipzig, Deutschland, realisiert. Durchdas Projekt erwartet man eine Stärkung der lokalen Wirtschaft innerhalb dergesamten Lieferkette sowie die Schaffung indirekter Arbeitsplätze in denzugehörigen Industriezweigen.Erklärung des Koordinators der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt, ThomasJarzombek : "Die Corona-Pandemie hat die Luftfahrt und die Luftfahrtindustrieunmittelbar und besonders hart getroffen. Es ist daher ein hervorragendesZeichen, dass trotz der Krise die Arbeit an der D328eco mit unveränderter Kraftweiter geht. Die Bundesregierung hat das Projekt von Anfang an unterstützt und