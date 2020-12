Hexa-X heißt das Projekt der Europäischen Kommission, mit dem ab Anfang 2021 die Zukunft der Mobilfunktechnologie erforscht wird – 6G.

Beteiligt an diesem Zukunftsprojekt ist auch der Telekommunikationsriese und Handy-Pionier Nokia. Das Unternehmen hat sich in den vergangenen 15 Jahren vom weltgrößten Handyhersteller zum wichtigen Netzausrüster gewandelt. Die Finnen waren über ihren Forschungsarm Nokia Bell Labs auch an der Entwicklung der letzten Generationen von Mobilfunkstandards beteiligt.

Peter Vetter, Leiter des Access & Devices Lab bei Nokia erklärt, welche Innovationen die neue Technik mit sich bringen kann: „Obwohl es weiter sehr viel Innovation rund um 5G gibt, untersuchen wir 6G bereits in unserem Forschungslabor. In der 6G-Ära werden wir Anwendungen sehen, die nicht nur Menschen mit Maschinen verbinden, sondern auch Menschen mit der digitalen Welt verbinden“, so Vetter. „Eine solche sichere und private Verbindung kann für die Gesundheitsvorsorge oder sogar zur Schaffung eines 6G-Netzwerks mit einem sechsten Sinn verwendet werden, das unsere Absichten intuitiv versteht, unsere Interaktionen mit der physischen Welt effektiver macht und unsere Bedürfnisse antizipiert und dadurch unsere Produktivität verbessert. “

Alf Zugenmaier, Professor für mobile Netze und Sicherheit an der Hochschule München, erläutert gegenüber wallstreet:online: „6G ist nach derzeitigem Kenntnisstand eine Evolution von 5G: höhere Datenrate, besser und effizienter ausgenutztes Frequenzspektrum, Konvergenz mit weiteren Technologien wie nicht terrestrischer Kommunikation, Ermöglichen besserer Dienste, bessere Sicherheit etc. Dies sind eben genau die Punkte, in denen sich die 5G-Standards weiterentwickeln.“

Die Internationale Fernmeldeunion (ICU) definiert die Mobilfunkgenerationen in Zehn-Jahresschritten. So wurde beispielsweise International Mobile Telecommunications (IMT)-2000 als 3G bekannt, gefolgt von IMT-2010 (4G) und IMT-2020 (5G).

Angesichts weltweiter politischer Spannungen dürfte für die Europäer im kommenden Jahrzehnt besonders der Wettlauf mit der Konkurrenz aus den USA und China wichtig werden. Beide Länder haben bereits eigene 6G-Entwicklungsteams ins Leben gerufen.

Trotz Innovationen im Netztechnik-Bereich konnte der Aktienkurs des schlankeren Nokia-Konzerns (das Mobilfunkgeschäft wurde 2014 an Microsoft verkauft) bislang nicht mehr an die Hochzeiten der Nuller-Jahre anknüpfen.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion