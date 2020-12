Cyber-Attacke gegen Arzneimittel-Behörde EMA - Untersuchung läuft Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 09.12.2020, 16:47 | 36 | 0 | 0 09.12.2020, 16:47 | AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die Europäische Arzneimittel-Behörde (EMA) ist offenbar Ziel einer Cyber-Attacke geworden. Das bestätigte ein Sprecher der Behörde am Mittwoch in Amsterdam. Die EMA stehe in Kontakt mit den Justizbehörden und habe unverzüglich eine umfassende Untersuchung eingeleitet. Weitere Einzelheiten wollte der Sprecher mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst nicht mitteilen. Die EMA prüft zur Zeit die Zulassungsanträge von Pharmaunternehmen für Corona-Impfstoffe für den europäischen Markt./ab/DP/nas Diesen Artikel teilen

