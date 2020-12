---------------------------------------------------------------------------

KROMI hält virtuelle Hauptversammlung 2020 ab



- Solide Entwicklung trotz konjunktureller Abkühlung im regelmäßig schwächeren ersten Halbjahr



- Straffes Kostenmanagement über das gesamte Geschäftsjahr ermöglicht trotz des Corona-Einbruches im vierten Quartal leicht positives EBIT

- Aktives Management des Working Capitals: Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit um 9,0 Mio. EUR erhöht und damit deutlich verbessert

Hamburg, 9. Dezember 2020 - Die KROMI Logistik AG hat am Dienstag, 8. Dezember 2020 erfolgreich ihre ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2019/2020 durchgeführt. Aufgrund der aktuellen Kontaktbeschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie wurde die Hauptversammlung in virtueller Form abgehalten. Trotz Umsatzeinbruch im vierten Quartal ist KROMI bisher gut durch die Corona-Krise gekommen und konnte unter schwierigen Rahmenbedingungen ein leicht positives EBIT erreichen sowie den operativen Cashflow um 9,0 Mio. EUR auf 7,2 Mio. EUR deutlich verbessern. Insgesamt lag die Präsenz des eingetragenen Grundkapitals bei 82,52%. Sämtliche Tagesordnungspunkte wurden verabschiedet.



Im Rahmen der Hauptversammlung berichtete der Vorstand detailliert über die operative und strategische Entwicklung von KROMI im Geschäftsjahr 2019/2020. So ging der Vorstandsvorsitzende Bernd Paulini unter anderem auf das weiterentwickelte Geschäftsmodell ein. Dieses wurde zur Jahreshälfte 2019 offiziell und erfolgreich eingeführt und ermöglicht eine verbesserte Darstellung des Dienstleistungsportfolios für den Kunden. Im weiteren Verlauf erläuterte er die Geschäftsentwicklung des abgelaufenen Geschäftsjahrs. Nach einem starken ersten Halbjahr 2019/2020 hatte die Corona-Pandemie im vierten Quartal signifikante Auswirkungen auf KROMIs Geschäftstätigkeit und damit auch auf die Gesamtjahresperformance. Trotz dieser operativen Einschnitte im Schlussquartal ist KROMI jedoch insgesamt gut durch die schweren Zeiten des Lockdowns gekommen, wie Finanzvorstand Christian Auth erläuterte. Dies lag primär am frühzeitigen aktiven Kosten- und konsequenten Working Capital-Management mit daraus resultierender deutlicher Verbesserung des Cashflows. Für Christian Auth war es das erste vollständige Geschäftsjahr, das er in seiner Funktion auf einer Hauptversammlung verantwortete. Er war im April 2019 zu KROMI gestoßen.