WIESBADEN - Nach der Erholung im Sommer hat die Corona-Krise die deutsche Wirtschaft wieder stärker im Griff. Gestützt vom China-Geschäft erholten sich die Exporte im Oktober zwar weiter, doch das Tempo verlangsamte sich, wie aus am Mittwoch veröffentlichten Daten des Statistischen Bundesamtes hervorging. Der Mittelstand sieht in der Krise die Existenz vieler Firmen gefährdet. Wirtschaftsverbände mahnten schnell wirksame Hilfen und außerdem Strukturreformen etwa im Steuerrecht an. Der Handel forderte für den Fall eines bundesweiten harten Lockdowns zusätzliche Nothilfen der Politik.

WARSCHAU - Im EU-Haushaltsstreit haben Polen und Ungarn nach Darstellung von Polens Vizeregierungschef Jaroslaw Gowin eine Verständigung mit der deutschen EU-Ratspräsidentschaft gefunden. "Es gibt eine Absprache im Dreieck-Warschau-Berlin-Budapest", sagte Gowin am Mittwoch in Warschau. Er glaube, dass auch die übrigen 24 Hauptstädte innerhalb der EU diese Vereinbarung mittragen könnten. Details dazu, wie die Lösung aussehen könnte, nannte Gowin nicht. Er sei optimistisch, dass es Regierungschef Mateusz Morawiecki während des EU-Gipfels an diesem Donnerstag und Freitag gelingen werde, ein "gutes Abkommen" in der Frage des EU-Haushalts zu verhandeln.

ROUNDUP: Italiens Premier wirbt für Reform des europäischen Rettungsschirms

ROM - Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte hat im Parlament für eine Stärkung Europas und eine Reform des europäischen Rettungsschirms ESM geworben. Conte forderte am Mittwoch ein Signal der Geschlossenheit aus Rom vor dem EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel, wo auch die Reform des Stabilitätsmechanismus ESM gebilligt werden soll. Italien hatte sich lange dagegen gesträubt. In dem Mittelmeerland hat der Rettungsschirm der Eurostaaten viele Gegner, die auch in Contes Mitte-Links-Koalition sitzen.

ROUNDUP: Münchner Sicherheitskonferenz verschoben - Hoffen auf Biden

MÜNCHEN - Die für Februar geplante Münchner Sicherheitskonferenz wird wegen der Corona-Pandemie verschoben. Die weltweit wichtigste sicherheitspolitische Konferenz werde nun abhängig von der Infektionslage frühestens Ende April stattfinden, sagte Konferenzchef Wolfgang Ischinger am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.