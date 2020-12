Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

USA Stärkster Anstieg der Rohöllagerbestände seit April In den USA sind die Rohöllagerbestände in der vergangenen Woche sehr deutlich gestiegen. Die Vorräte kletterten um 15,2 Millionen Barrel auf 503,2 Millionen Barrel, wie das US-Energieministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Dies ist der …