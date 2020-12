NEW YORK (dpa-AFX) - Der Apartment-Vermittler Airbnb wird laut einem Pressebericht in Bezug auf seinen Börsengang immer optimistischer. Mittlerweile gehe das Management davon aus, die bisher angegebene Preisspanne pro Aktie noch zu übertreffen, berichtete das "Wall Street Journal" ("WSJ") am Mittwoch unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Erst Anfang der Woche hatte Airbnb seine Angebotsspanne auf 56 bis 60 Dollar erhöht. Jetzt soll der Börsengang, der für Donnerstag geplant ist, dem Bericht zufolge noch mehr einbringen. Damit könnte das Unternehmen insgesamt mit mehr als 42 Milliarden Dollar (rund 35 Mrd Euro) bewertet werden./knd/men