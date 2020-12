Biontech – riesige Überraschung!

Liebe Leser, riesige Überraschung, die Biontech fällt am Mittwoch deutlich. Wirklich eine Überraschung? Nein. Wir wollen Euch ja immer auch im freien Bereich zeigen, wie schnell wir sind. Also – heute Mittag um 12.44 Uhr gab es – hier nachzulesen – die Warnung. Mit dem passenden Turbo-Bear versehen. Nur bei uns, nur von uns. Die Amerikaner haben die Meldung dann ab 15.30 verwertet und der Bear stieg von 1,57 Euro auf 2,30 Euro. Das waren auch in einer Biontech dann short mal schnelle 30 Prozent und mehr an Gewinn. So arbeiten wir bei Feingold Research, solche Meldungen haben wir direkt dank unseres Netzwerks. Und zwar über alle Aktien hinweg, über Indizes und was den Markt eben beschäftigt. Wer solche Qualität möchte – hier könnt Ihr uns testen, denn solche Sachen sind unseren Abonnenten vorbehalten, denn Qualität kostet Man-Power, natürlich. Was nichts kostet, das ist auch nichts. Habt einen schönen Börsenabend Euer TEAM Feingold Research