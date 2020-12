adesso SE strebt Mehrheitsbeteiligung an QUANTO AG an / Ausbau des eigenen SAP-Dienstleistungsportfolios durch Zusammenführung unter dem Dach der neuen Tochtergesellschaft

adesso SE strebt Mehrheitsbeteiligung an QUANTO AG an / Ausbau des eigenen SAP-Dienstleistungsportfolios durch Zusammenführung unter dem Dach der neuen Tochtergesellschaft 09.12.2020

Die adesso SE hat sich mit den Aktionären der QUANTO AG auf eine künftig gemeinsame Strategie der Marktbearbeitung im Umfeld der bestehenden SAP-Aktivitäten beider Unternehmen geeinigt. Hierzu werden die rund 100 SAP-Berater von adesso das bestehende Team von QUANTO auf insgesamt rund 300 Mitarbeiter verstärken. So entsteht eine der größten deutschen SAP-Beratungsgesellschaften in den Kernbranchen Financial Services und Utilities innerhalb der adesso Group.

Im Rahmen der Akquisition erwirbt die adesso SE zunächst eine Mehrheitsbeteiligung von zirka 72 % an der QUANTO AG mit 8 Standorten in Deutschland und Beteiligungen in Österreich und Ungarn. Das schuldenfreie Unternehmen mit Sitz in Hameln erzielt bei einem Jahresumsatz von über 20 Mio. EUR ein EBIT in der Größenordnung von 2 Mio. EUR. Der Kaufpreis in Höhe eines knapp zweistelligen Millionen-Euro-Betrags wird über bestehende Kreditlinien von adesso beglichen und nachlaufend refinanziert.

Die operativ ins Geschäft der QUANTO eingebundenen Aktionäre bleiben mit einem Minderheitsanteil beteiligt und werden die Geschäfte der Gesellschaft auch innerhalb der adesso Group weiterentwickeln. adesso plant, die übrigen Anteile bis spätestens 2025 ebenfalls zu erwerben. In Abhängigkeit von der Ertragsentwicklung der Gesellschaft in den Folgejahren wurde hierfür ein Kaufpreis in der Spanne eines niedrigen einstelligen bis hin zu einem erneut knapp zweistelligen Millionen-Euro-Betrag vereinbart.