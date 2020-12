IGP Advantag AG: Eingliederung der IGP Beteiligungs AG forciert das weitere Wachstum

Berlin, 09.12.2020. Die IGP Advantag AG (WKN A1EWVR / ISIN DE000A1EWVR2) bereitet jetzt die Übernahme der IGP Beteiligungs AG vor. Geplant ist, die Anteile an der IGP Beteiligungs AG gegen Barzahlung des Kaufpreises in Höhe von EUR 1 Mio. - dies entspricht dem Grundkapital der Gesellschaft - im ersten Quartal 2021 zu erwerben. Die IGP Beteiligungs AG stellt nach der Eingliederung in den Konzern eine dritte, wachstumsträchtige Tochter dar. Sie hält derzeit Anteile an Spezialisten für Beratungsleistungen im Gesundheitssektor, Fachberatungsunternehmen für Türanlagen- und Steuerungen und Lean-Management-Unternehmen. Es ist geplant in den kommenden Jahren durch gezielte Investitionen Beteiligungen an Dienstleistungsunternehmen im Immobilienbereich einzugehen, um die Leistungsfähigkeit der IGP Gruppe weiter zu stärken. Auch sollen durch die IGP Beteiligungs AG künftig die Anteile an einzelnen Immobilien-Projektgesellschaften gehalten werden.

Vor dem Hintergrund dieser Eingliederung unter das Dach der IGP Advantag AG sind die Verkäufe von Aktien der IGP Advantag AG zu sehen, welche die IGP Beteiligungs AG seit der mehrheitlichen Übernahme an der früheren Advantag AG im Bestand hält. Hierbei handelte es sich insgesamt um 327.000 Aktien bzw. einen Anteil von 1,18 % am Grundkapital der IGP Advantag AG. Sie sollen an institutionelle Investoren platziert werden, um die aufwändige Bilanzierung eigener Anteile zu vermeiden und zugleich den Freefloat zu erhöhen.



Über die IGP Advantag AG:



Die in Berlin ansässige IGP Advantag AG (ISIN: DE000A1EWVR2, WKN: A1EWVR), ist ein integrierter Infrastrukturdienstleister mit ausgeprägtem Spezialwissen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der AEC-Industrie (AEC: Architecture, Engineering and Construction). Das Dienstleistungsspektrum reicht von der Klärung planungs- oder baurechtlicher Sondersituationen über die Generalplanung und Projektsteuerung sowie die Durchführung und Bauleitung bis zur Objekt- und Qualitätsüberwachung sowie Inbetriebnahme. 1998 gegründet, verfügt die IGP-Gruppe über langjährige Erfahrung und beschäftigt heute mehr als 350 hochqualifizierte Mitarbeiter.