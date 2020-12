Sierra Metals meldet Einreichung von technischem Bericht gemäß NI 43-101 zur vorläufigen Wirtschaftlichkeitsbeurteilung für die Mine Yauricocha, der einen um 7,8 % verbesserten Nettokapitalwert nach Steuern von 359 Mio. USD nach zuvor 333 Mio. USD ausweist

VORLÄUFIGE WIRTSCHAFTLICHKEITSBEURTEILUNG WÜRDE EINE STEIGERUNG DES DURCHSATZES DER YAURICOCHA-MINE AUF 5.500 TAGESTONNEN VON DERZEIT ERLAUBTEN 3.150 TAGESTONNEN BEDEUTEN

Sierra Metals Inc. (TSX: SMT) (BVL: SMT) (NYSE AMERICAN: SMTS) („Sierra Metals“ oder „Unternehmen“) hat einen technischen Bericht gemäß National Instrument 43-101 („NI 43-101“) zur Yauricocha-Mine (der „Bericht“) eingereicht. Der Bericht bestätigt die Angaben des Unternehmens über seine Pressemitteilung vom 18. November 2020 mit der Überschrift „Sierra Metals meldet positive Ergebnisse der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsbeurteilung für die Mine Yauricocha in Peru, die eine Steigerung des Durchsatzes von den heute erlaubten 3.150 Tagestonnen auf 5.500 Tagestonnen und damit eine beträchtliche Kapazitätssteigerung der Mineralressourcen unterstützt“.

Die Mineralressourcen-Aktualisierung und vorläufige Wirtschaftlichkeitsbewertung (Preliminary Economic Assessment, „PEA“) wurde als technischer Bericht gemäß National Instrument 43-101 für Sierra Metals Inc. („Sierra Metals“) von SRK Consulting (Kanada) Inc. (“SRK“) und Sierra Metals erstellt. Aufgrund von Anpassungen und Detaillierungen der zugrunde liegenden Berechnungen und Schätzungen, die in das Modell einfließen, auf dem die PEA basiert, unterscheiden sich die PEA-Ergebnisse in mehreren wichtigen Punkten von den in der Pressemitteilung vom 18. November 2020 veröffentlichten Daten. Diese sind in nachstehender Zusammenfassung aufgeführt.

Zu den Highlights der heute eingereichten Wirtschaftlichkeitsbeurteilung und der Anpassungen von zuvor berichteten Daten gehören: