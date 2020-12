SCREEN entwickelt ein Single-Wafer-Reinigungssystem vom Typ SS-3300S Scrubber mit branchenführender Produktivität

SCREEN Semiconductor Solutions Co., Ltd. (SCREEN SPE, Präsident: Masato Goto), ein Unternehmen der SCREEN Holdings Group (TOKYO:7735), hat die Entwicklung seines neuen Single-Wafer-Reinigungssystems vom Typ SS-3300S1 Scrubber abgeschlossen. Das SS-3300S bietet eine hochstabile Leistung bei Verarbeitungsgeschwindigkeiten von bis zu 1.000 Wafern pro Stunde2 und ermöglicht so eine branchenführende Produktivität. Der Verkauf des Systems beginnt im Dezember.

Der Markt für Rechenzentren ist in den letzten Jahren erheblich gewachsen, was auf den anhaltenden Anstieg des Datenverkehrs zurückzuführen ist, der für Aktivitäten wie Virtuelles Arbeiten, E-Learning und Video-Streaming erforderlich ist. Gleichzeitig hat die rasche Einführung von 5G-kompatiblen Smartphones und IoT-Infrastrukturen, hauptsächlich für fahrzeuginterne und industrielle Anwendungen, zu einer wachsenden Nachfrage nach hoch entwickelten Halbleitern geführt, die in diesen und anderen innovativen Märkten benötigt werden.