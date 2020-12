YOC-Vorstandschef Dirk Kraus zeigte sich heute in seiner Online-Präsentation auf der Münchener Kapitalmarkt Konferenz (MKK) zuversichtlich. Die Entwicklung im vierten Quartal 2020 scheint den Berliner Online-Advertising-Dienstleister an das obere Ende der bisherigen Prognosen zu Umsatz und EBITDA zu bringen. Er verrate damit nicht zu viel, so Kraus. YOC peilt bisher einen Umsatz zwischen 4,9 Millionen Euro und 5,4 Millionen Euro für ...