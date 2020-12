Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Wacker Chemie Hartel soll Staudigl 2021 auf den Chefposten folgen Der Aufsichtsrat von Wacker Chemie hat die Nachfolge für Konzernchef Rudolf Staudigl geregelt. Staudigl trete nach der Hauptversammlung im Mai 2021 in den Ruhestand, teilte das Unternehmen am Mittwoch in München mit. Nachfolgen soll ihm …