PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Mittwoch einheitlich Kursgewinne verzeichnet. Wie an den meisten übrigen internationalen Börsen stützte die Hoffnung auf einerseits ein nahendes US-Konjunkturpaket sowie andererseits auf eine Einigung in den Handelsgesprächen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien.

Die deutlichsten Kursgewinne verzeichnete die Budapester Börse. Der ungarische Leitindex Bux zog um 2,57 Prozent auf 40 675,89 Punkte an. Gestützt wurde er vor allem von den hohen Kursgewinnen der beiden Index-Schwergewichte OTP mit plus 4,39 Prozent und Mol mit plus 3,40 Prozent.