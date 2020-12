Der Glaube an die "Wunderwaffe" in Gestalt der Impfstoffe von Pfizer/BioNTech und Moderna sorgen fast täglich für neue Hochs der Aktienmärkte - die Coronakrise werde sich schnell erledigen, massives Wachstum der Wirtschs

Der Glaube an die "Wunderwaffe" in Gestalt der Impfstoffe von Pfizer/BioNTech und Moderna sorgen fast täglich für neue Hochs der Aktienmärkte - die Coronakrise werde sich schnell erledigen, massives Wachstum der Wirtschsft sei die Folge. Aber vielleicht bekommt der Glaube an die Wunderwaffe bald erste Risse. So oder so: die Auswirkungen der bislang mächtigsten Wunderwaffe - nämlich die Notenbanken - führt zu immer neuen Exzessen (sichtbar heute wieder am IPO von Doordash, dessen Kurs explodiert). Sowohl Aktienmärkte als auch Anleihemärkte haben durch die Notenbanken das verloren, was sie einst so wichtig machte: ein wirkliches Preissignal für die Zukunft und ihre Risiken zu sein!

Das Video "Der Glaube an die "Wunderwaffe!" sehen Sie hier..