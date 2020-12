PMC Organometallix setzt Expansion fort

PMC Organometallix Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der PMC Group N.A., Inc. und ist erfreut, bestätigen zu können, dass das Unternehmen trotz der Herausforderungen durch die globale Pandemie Pläne zur Erweiterung der Kapazitäten für die Produktion von Organotin-Zwischenprodukten in Axis, Alabama, und für Organotin-Katalysatoren in Carrollton, Kentucky, in Angriff genommen hat und weiter vorantreiben wird. Diese Erweiterungsprojekte sollen zur Deckung der weltweit wachsenden Nachfrage nach Organotin-Produkten sowie die Verlagerung bestimmter Produktionskapazitäten aus Bergkamen, Deutschland ermöglichen. Vorausgegangen waren im Dezember 2019 Investitionen des Unternehmens in Umstrukturierung und Wachstum in das von Lanxess übernommene Organotin-Geschäft. Bestimmte Abschnitte dieser Erweiterung sind im Jahr 2020 in Betrieb genommen worden, und die übrigen Phasen werden voraussichtlich 2021 und Anfang 2022 betriebsbereit sein.

„Die Projekte stehen im Einklang mit dem Engagement von PMC in die Organotin-Industrie und verfolgen das Ziel, der bevorzugte Lieferant von Organotin-Produkten für unseren vielfältigen Kundenkreis zu sein“, erklärte Debtosh Chakrabarti, President.