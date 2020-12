09.12.2020 / 19:46

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Abivax definiert klinische, regulatorische und produktionstechnische Rahmenbedingungen für das Phase-3-Programm mit ABX464 sowie für eine mögliche Kommerzialisierung 2021



* Zulassungsrelevante, klinische Studien mit ABX464 in drei Indikationen angelaufen oder in Planung: Colitis ulcerosa, Morbus Crohn und Covid-19

* Einleitung von vier Phase-1-Studien zur Generierung zusätzlicher, unterstützender Daten im Zuge des fortgeschrittenen, klinischen Entwicklungsprogramms von ABX464



* Gespräche mit Zulassungsbehörden in Europa, den USA und Japan geplant, um Empfehlungen einzuholen und Vereinbarungen zum Phase-3 Entwicklungsplan in Colitis ulcerosa und Morbus Crohn zu treffe

* Weiterentwicklung von ABX464 und Produktionsausbau schreiten voran, sowohl in Hinblick auf die Anforderungen der Phase 3 als auch zur Vorbereitung einer potenziellen Kommerzialisierung in der Folge möglicher positiver Ergebnisse der Covid-19 Studie

PARIS, Frankreich, 9. Dezember 2020 - 19:45 Uhr (MEZ) - Abivax SA (Euronext Paris: FR0012333284 - ABVX), ein Biotechnologieunternehmen mit Produkten in der klinischen Entwicklung, welches das Immunsystem nutzt, um neuartige Therapien für entzündliche und virale Erkrankungen sowie Krebs zu entwickeln, gab heute bekannt, seinen Lead-Wirkstoffkandidaten ABX464 in die nächste Entwicklungsstufe zu überführen und die hierfür nötigen Vorkehrungen für die klinische Phase 3 zur Behandlung von moderater bis schwerer Colitis ulcerosa (CU) zu treffen. Im kommenden Jahr wird Abivax die Induktionsphase seiner laufenden Phase-2b-Studie in der Indikation CU und seine laufende Phase-2b/3-Studie in Covid-19-Patienten abschließen. Zudem wird das Unternehmen, wie geplant, die zulassungsrelevanten Studien der Phase 3 zur Behandlung von CU sowie der Phase 2b/3 in Morbus Crohn beginnen.