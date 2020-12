NEW YORK (dpa-AFX) - Nach neuen Kursrekorden im frühen Handel an der Wall Street haben Anleger am Mittwoch Kursgewinne eingestrichen. Auch die Aussicht auf ein baldiges milliardenschweres Konjunkturpaket für die geschwächte US-Wirtschaft konnte die Investoren nicht mehr zu Käufen bewegen. Der Leitindex Dow Jones Industrial , der zum Handelsbeginn bei über 30 300 Punkten ein historisches Hoch erreicht hatte, gab zuletzt um 0,68 Prozent auf 29 970 Punkte nach und konnte somit die 30 000er Marke nicht halten.

Die US-Börsen haben beeindruckende Wochen hinter sich: Seit Anfang November war der Dow um rund 14 Prozent gestiegen, angetrieben von positiven Nachrichten zu Corona-Impfstoffen, dem Sieg des Demokraten Joe Biden bei den US-Präsidentschaftswahlen und nicht zuletzt von einer nach wie vor sehr lockeren Geldpolitik der Notenbank Fed. Nun aber könnten Anleger mit Blick auf das näher rückende Jahresende "Kasse" machen und Gewinne realisieren.