Markt versus Strategie, Kommentar zu Deutschen Bank von Bernd Neubacher

Frankfurt (ots) - Vor nicht allzu langer Zeit meldete mancher Markt­beobachter handfeste Zweifel an, ob die Deutsche Bank noch einmal die Kurve bekommen werde. Ende 2020 steht das Haus zwar nicht gerade pumperl­gesund da - nach fünf Jahren mit teils horrenden Verlusten traut sich das Management selbst Mitte Dezember angesichts eines Nettogewinns von 435 Mill. Euro nach neun Monaten nicht zu, für den laufenden Turnus einen Gewinn anzukündigen. Auch angesichts der Pandemie aber hält sich das Institut sehr beachtlich.



Wenn es nun in der Bank heißt, die in der Krise anschwellenden Investment-Banking-Aktivitäten gingen nicht nur auf episodische Transaktionen, sondern auf nachhaltiges Kundengeschäft zurück, bestätigt sich aufs Neue die aus den USA überlieferte Weisheit: "A franchise is hard to kill." Das bei Kunden und am Markt wiedergewonnene Vertrauen dürfen sich Konzernchef Christian Sewing und Finanzvorstand James von Moltke als Verdienst ans Revers heften­.