EU-Verkehrspolitik - Mehr Realismus, bitte

Straubing (ots) - Sich neue Röhren für Magnetfahrzeuge quer durchdichtbesiedelte Gebiete in Europa vorzustellen, für deren Planung undGenehmigung 20 Jahre oder mehr verstreichen, hilft bei der Verkehrswende wenigbis gar nichts. Die Kommission sollte etwas weniger träumen und dafür etwasverlässlicher und konkreter vorbereiten, was (noch dazu in dieser überschaubarenZeitspanne bis 2030 oder 2050) auch machbar ist.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/122668/4786991OTS: Straubinger Tagblatt