Die TymeBank und IDEMIA arbeiten gemeinsam an der Verbesserung von Sicherheit und Komfort bei der Ausgabe von Kundenkarten

Die TymeBank hat sich der Erweiterung von Bankdienstleistungen zum Nutzen aller Südafrikaner verschrieben und setzt dazu proaktiv innovative digitale Technologien ein, um ihren mehr als 2,5 Millionen Kunden ein sicheres und reibungsloses Bankerlebnis zu bieten. In enger Zusammenarbeit mit IDEMIA gewinnt die TymeBank weiterhin etwa 120.000 Neukunden pro Monat und arbeitet unermüdlich daran, seiner Klientel dauerhaft ein sicheres Portfolio an Bankdiensten zur Verfügung zu stellen.

Als weltweit führender Anbieter im Bereich Augmented Identity blickt IDEMIA auf eine beeindruckende Erfolgsgeschichte in der Bereitstellung einer vertrauenswürdigen Umgebung zurück, in der Kunden ihre alltäglichen Bankgeschäfte abwickeln können. Durch Nutzung biometrischer Authentifizierung und anderer, innovativer Technologielösungen setzt IDEMIA seine Aktivitäten zur Gewährleistung verifizierter Identitäten und sicherer Transaktionen für Verbraucher weltweit fort.

Die TymeBank und IDEMIA, beides führende Unternehmen in ihren jeweiligen Märkten, kooperieren bei der Ausgabe von Dual-Interface-Chipkarten (EMVi), die Verbraucher sicher und bequem nutzen können. In einer diesjährigen Umfrage gaben 75 % der Südafrikaner an, kontaktlose Zahlungsmöglichkeiten aus hygienischen Gründen zu nutzen.1 Die EMV-Karte ermöglicht sichere Transaktionen an der Kasse (POS) und bietet Verbrauchern ein sicheres und kontaktloses Zahlungsverfahren. Diese Art der Transaktionen gewinnt angesichts der kommenden Urlaubssaison an Bedeutung, da sich immer mehr Verbraucher für die kontaktlose Zahlungsmethode entscheiden. In der gleichen Umfrage gaben 89 % der Teilnehmer an, dass sie seit Beginn der Covid-19-Pandemie bevorzugt kontaktlose Zahlungsoptionen nutzen.2