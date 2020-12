Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Wacker Chemie Zwei Personalentscheidungen Christian Hartel wird neuer Vorstandschef von Wacker Chemie. Er tritt seinen Posten nach der kommenden Hauptversammlung am 12. Mai an. Hartel folgt auf Rudolf Staudigl. Der 66jährige geht mit Ablauf der Hauptversammlung in den Ruhestand. Der …