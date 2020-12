Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

EU-Abgeordnete fordern Stopp deutscher U-Boot-Lieferungen an Türkei Wegen der Spannungen im östlichen Mittelmeer haben mehr als 50 deutsche und griechische Europa-Abgeordnete vor dem EU-Gipfel den sofortigen Stopp deutscher U-Boot-Lieferungen an die Türkei gefordert. In einem auf Twitter veröffentlichten Brief an …