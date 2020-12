Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR)

HelloFresh SE erhöht die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 und gibt einen ersten, indikativen Ausblick für das Geschäftsjahr 2021

ISIN: DE000A161408

WKN: A16140

Börsenkürzel: HFG

LEI: 391200ZAF4V6XD2M9G57

Börse: Regulierter Markt in Frankfurt am Main (Prime Standard)

Berlin, 9. Dezember 2020 - Die HelloFresh SE ("Gesellschaft") erfährt weiterhin eine außerordentlich hohe Nachfrage in den meisten ihrer Märkte, welche teilweise durch die weiterhin andauernde COVID-19-Pandemie und die damit zusammenhängenden Lock-Down-Maßnahmen beeinflusst ist. Daher erhöht die Gesellschaft ihre Prognose bezüglich des Konzernumsatzwachstums für das Geschäftsjahr 2020 auf währungsbereinigter Basis von bislang zwischen 95% und 105% auf nunmehr zwischen 107% und 112%. In der Berichtswährung der Gesellschaft (Euro) würde das Konzernumsatzwachstum für das Geschäftsjahr 2020 auf Basis der derzeitigen Wechselkurse ungefähr 4 Prozentpunkte geringer ausfallen und sich mithin auf zwischen ungefähr 103% und 108% belaufen. Der arithmetische Mittelwert der bis zum 9. Dezember 2020 veröffentlichten Analystenschätzungen bezüglich des Konzernumsatzwachstums in Euro beläuft sich auf 98%. Zudem erhöht die Gesellschaft ihre Prognose bezüglich der Konzern-AEBITDA-Marge (Marge des bereinigten Konzern-EBITDA) für das Geschäftsjahr 2020 von bislang zwischen 11,25% und 12,75% auf nunmehr zwischen 12,5% und 13,5% (arithmetischer Mittelwert der bis zum 9. Dezember 2020 veröffentlichten Analystenschätzungen: 11,9%).