adesso plant Akquisition im SAP-Bereich Adesso will die Mehrheit an Quanto erwerben. Zunächst will man sich mit 72 Prozent an Quanto beteiligen. Ein entsprechender Vertrag muss noch unterschrieben werden. Der Kaufpreis liegt im knapp zweistelligen Millionenbereich. Finanziert wird die …