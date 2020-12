09.12.2020 / 22:13 CET/CEST

Siltronic AG

GlobalWafers kündigt freiwilliges Übernahmeangebot auf Basis einer mit Siltronic abgeschlossenen Zusammenschlussvereinbarung an

München, 9. Dezember 2020 - Die Siltronic AG ("Siltronic") hat heute mit GlobalWafers Co., Ltd. ("GlobalWafers") aus Taiwan eine Zusammenschlussvereinbarung (Business Combination Agreement - "BCA") abgeschlossen. Auf dieser Grundlage gibt GlobalWafers die Absicht bekannt, ein freiwilliges Übernahmeangebot an die Aktionäre von Siltronic zu einem Angebotspreis von 125 Euro je Aktie in bar abzugeben. Der Vorstand und der Aufsichtsrat von Siltronic haben dem Abschluss des BCA zugestimmt und begrüßen den geplanten Zusammenschluss sowie das angekündigte Übernahmeangebot.



Das heute angekündigte Angebot enthält eine Prämie von 48 % auf den volumengewichteten XETRA-Durchschnittskurs der letzten 90 Tage vor der öffentlichen Bekanntgabe der Gespräche mit GlobalWafers über einen möglichen Unternehmenszusammenschluss. Das Übernahmeangebot wird zudem übliche Vollzugsbedingungen vorsehen, unter anderem eine Mindestannahmequote von 65 Prozent sowie die Erteilung von fusionskontroll- und

außenwirtschaftsrechtlichen Freigaben.



Den Rahmen des geplanten Zusammenschlusses bildet das heute unterzeichnete BCA. Siltronic kann auf dieser Basis seine Geschäftsstrategie im Wesentlichen unverändert fortführen. Nach Maßgabe der bisherigen Dividendenpolitik beabsichtigt Siltronic, für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende in Höhe von ca. 2 EUR pro Aktie vorzuschlagen, die voraussichtlich noch vor Vollzug der Transaktion ausgeschüttet wird. Weiterhin enthält das BCA umfangreiche Zusagen für die Siltronic-Standorte und die Belegschaft: An der Sozialpartnerschaft mit den Arbeitnehmervertretern wird festgehalten. Standortschließungen oder betriebsbedingte Kündigungen in Deutschland werden bis Ende 2024 ausgeschlossen.