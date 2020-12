NEW YORK (dpa-AFX) - Nach neuen Kursrekorden im frühen Handel an der Wall Street haben Anleger am Mittwoch Kursgewinne eingestrichen. Auch die Aussicht auf ein baldiges milliardenschweres Konjunkturpaket für die geschwächte US-Wirtschaft konnte die Investoren nicht mehr zu Käufen bewegen. Der Leitindex Dow Jones Industrial , der zum Handelsbeginn bei über 30 300 Punkten ein historisches Hoch erreicht hatte, gab um 0,35 Prozent auf 30 068,81 Punkte nach und konnte die 30 000er Marke halten. Mit Verlusten von jeweils rund zwei Prozent belasteten die Tech-Giganten Microsoft und Apple den Dow.

Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,79 Prozent auf 3672,82 Zähler zurück. Er hatte zu Handelsbeginn ebenfalls ein weiteres Rekordhoch erreicht. Der Nasdaq 100 geriet mit einem Minus von 2,15 Prozent auf 12 364,64 Zähler deutlich stärker unter die Räder. Es war der größte Tagesverlust seit einem Monat. Hier winken Investoren jedoch auch hohe Gewinne: Seit Jahresbeginn hat der Index um rund 45 Prozent zugelegt und damit den Dow und den S&P 500 weit hinter sich gelassen.