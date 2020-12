Siltronic AG: Aufsichtsrat verlängert Vertrag mit CEO, Dr. Christoph von Plotho, bis Ende 2023

Siltronic AG

Einsteinstraße 172

81677 München

www.siltronic.com

Aufsichtsrat verlängert Vertrag mit CEO, Dr. Christoph von Plotho, bis Ende 2023



München, 9. Dezember 2020 - Der Aufsichtsrat der Siltronic AG hat in seiner heutigen Sitzung den Vertrag des Vorstandsvorsitzenden, Dr. Christoph von Plotho, vorzeitig um zwei Jahre bis zum 31. Dezember 2023 verlängert. Der bisherige Vertrag von Dr. von Plotho wäre im Dezember 2021 ausgelaufen.

Der promovierte Chemiker (65) wurde 2010 in den Vorstand der Siltronic AG berufen und hat gleichzeitig die Rolle des Vorstandsvorsitzenden übernommen. Unter der Führung von Dr. von Plotho hat sich die Siltronic AG zu einem der Technologieführer in der Waferindustrie entwickelt und gleichzeitig die operative Performance und die Profitabilität des Unternehmens wesentlich verbessert.

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Siltronic AG, Dr. Tobias Ohler, sagt: "Mit der Vertragsverlängerung stellen wir die Kontinuität in der Vorstandsarbeit während einer strategisch außerordentlich wichtigen Phase sicher. Dr. von Plotho hat maßgeblichen Anteil an der Erfolgsgeschichte von Siltronic. Seine langjährige Erfahrung wird dazu beitragen, das Unternehmen auch in Zukunft erfolgreich weiterzuentwickeln. Im Namen des gesamten Aufsichtsrats danke ich Dr. von Plotho für seine Bereitschaft, das Amt noch länger auszuführen und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit."

"Ich danke dem Aufsichtsrat für das Vertrauen und freue mich darauf, zusammen mit meinem Vorstandskollegen Rainer Irle und allen Siltronic-Mitarbeitern die Geschichte von Siltronic auch in den nächsten Jahren weiter mitgestalten zu können.", so von Plotho über seine Vertragsverlängerung.

Mit der Bestellung besteht der Vorstand der Siltronic AG unverändert aus Christoph von Plotho, Vorstandsvorsitzender, und Rainer Irle, Finanzvorstand.

Kontakt: