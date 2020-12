Übernahmeangebot / Zielgesellschaft: Siltronic AG; Bieter: GlobalWafers GmbH

Bieterin:

GlobalWafers GmbH

c/o Youco24 Corporate Services GmbH

Theresienhöhe 30

80339 München

Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 254109

Zielgesellschaft:

Siltronic AG

Einsteinstraße 172

81677 München

Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 150884

ISIN: DE000WAF3001

Die GlobalWafers GmbH ("Bieterin"), eine 100%ige indirekte Tochtergesellschaft der GlobalWafers Co., Ltd., Hsinchu, Taiwan, Volksrepublik China, hat heute entschieden, den Aktionären der Siltronic AG im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebotes ("Übernahmeangebot") anzubieten, ihre auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien der Siltronic AG (DE000WAF3001; "Siltronic-Aktien") zu erwerben. Die Bieterin beabsichtigt, eine Gegenleistung in Höhe von EUR 125 je Siltronic-Aktie anzubieten.

Die Bieterin geht davon aus, dass sie den Vollzug des Übernahmeangebots von bestimmten regulatorischen Verfahren und von dem Erreichen einer Mindestannahmeschwelle von 65% der Siltronic-Aktien und anderen üblichen Vollzugsbedingungen abhängig machen wird.

Darüber hinaus haben die Bieterin und die GlobalWafers Co., Ltd. mit der Siltronic AG eine Kooperationsvereinbarung (Business Combination Agreement) mit dem Ziel abgeschlossen, beide Geschäftsteile zu stärken und einen weltweit führenden Anbieter innerhalb der Halbleiterwaferindustrie zu schaffen.