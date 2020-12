(Aktualisierung mit weiteren Gesprächen in den nächsten Tagen.)

BRÜSSEL/LONDON (dpa-AFX) - Im Streit über den Brexit-Handelspakt geben sich die Europäische Union und Großbritannien eine neue Frist bis Sonntag. Nach einem dreistündigen Gespräch von Premier Boris Johnson und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwochabend in Brüssel hieß es aus britischen Regierungskreisen, die Differenzen seien immer noch sehr groß. Es sei immer noch unklar, ob eine Einigung zustande komme. Doch sollten die Gespräche in den nächsten Tagen weitergehen.

Johnson und von der Leyen hatten sich zu einem Dinner in Brüssel verabredet, um die verbliebenen Streitpunkte bei den Verhandlungen über ein Handelsabkommen für die Zeit nach dem Ablauf der Brexit-Übergangsphase zu besprechen.