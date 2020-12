BioNTech von Cyberangriff auf EMA betroffen

BioNTech beherrscht heute die Schlagzeilen. Zunächst gab es am Mittag die Meldung, dass zwei Personen in Großbritannien nach der gestrigen Impfung mit BNT162b2 von BioNTech und Pfizer, Probleme bekommen haben. Beide Personen leiden jedoch unter verschiedenen Allergien. In Großbritannien wird nun empfohlen, dass Personen, die solche Vor-Probleme haben, derzeit nicht geimpft werden sollen. Die Untersuchungen laufen.Am späten ...