AeroVironment, Inc. (NASDAQ: AVAV), ein weltweit führendes im Bereich unbemannter Luftfahrzeuge tätiges Unternehmen, gab heute den Abschluss einer Vereinbarung zur Übernahme der Telerob Gesellschaft für Fernhantierungstechnik mbH, einem deutschen Marktführer für Landroboterlösungen mit internationaler Präsenz, für einen Barbetrag von ca. 45,4 Millionen USD (37,5 Millionen EUR) bekannt. Das Unternehmen wird bei Abschluss der Transaktion Verbindlichkeiten von Telerob in Höhe von ca. 9,4 Millionen USD (7,8 Millionen EUR) tilgen. Der Gesellschafter von Telerob hat die Möglichkeit, drei Jahre lang bei Erreichen bestimmter Meilensteine ein zusätzliches Earn-Out von bis zu ca. 7,3 Millionen USD (6 Millionen EUR) zu erhalten.

AeroVironment übernimmt Telerob, einen führenden Anbieter von Landroboterlösungen, mit dem Ziel, das Angebot an unbemannten Systemen für verschiedene Bereiche und die globale Präsenz zu erweitern (Graphic: Business Wire)

Telerob wurde 1994 gegründet und bietet eine der branchenweit fortschrittlichsten und umfassendsten schlüsselfertigen unbemannten Landroboterlösungen an, darunter die UGV-Familien Telemax und tEODor EVO, voll ausgestattete Transportfahrzeuge sowie Schulungs-, Reparatur- und Supportservices. Die hochmodernen Lösungen von Telerob führen eine Vielzahl gefährlicher Missionen sicher und effektiv aus, wie beispielsweise die Beseitigung von Kampfmitteln (EOD), die Handhabung von Gefahrgut (HAZMAT) und die Bewertung chemischer, biologischer, radiologischer und nuklearer Bedrohungen (CBRN). Die robusten UGVs von Telerob sind geländegängig und verfügen über einige der modernsten, spezialisierten Präzisionsmanipulatoren, Autonomiefunktionen und intuitive Bedienung und bieten so ein hohes Maß an Einsatzflexibilität. Die Kunden von Telerob erstrecken sich über 45 Länder und zahlreiche Anwendungsbereiche, wie Heimatschutz, Notfallhilfe und Verteidigung. Telerob hat seinen Sitz in der Nähe von Stuttgart und verfügt über eine US-Niederlassung in Erie, Pennsylvania.