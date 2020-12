Sight Diagnostics expandiert durch eine Vertriebspartnerschaft mit Phoenix Capital in die Golfregion

Sight Diagnostics , das Unternehmen, das minutenschnell Ergebnisse zum großen Blutbild (Complete Blood Count, CBC) in Laborqualität liefert, gab jetzt eine Vertriebspartnerschaft mit Phoenix Capital bekannt, um seine Präsenz im Nahen Osten zu erweitern. Im Rahmen der Partnerschaft wird Sight OLO-Analysatoren - die vom Unternehmen entwickelte dezentralisierte Diagnosetechnologie in Laborqualität - an medizinische Zentren im gesamten Nahen Osten liefern, um die dortigen Gesundheitsdienstleister dabei zu unterstützen, schnelle und fundierte Behandlungsentscheidungen zu treffen.

Sight OLO (Photo: Business Wire)

Die meisten Ambulanzen in den Vereinigten Arabischen Emiraten betreiben derzeit Mini-Labors mit überholten diagnostischen Technologien wie der Durchflusszytometrie, für die große, teure Geräte benötigt werden, die nicht für Point-of-Care (POC) Umgebungen geeignet sind. Daher besteht im Nahen Osten und in Afrika eine steigende Nachfrage nach modernen POC-Diagnoseverfahren, wobei der Markt voraussichtlich ein Volumen von 2,85 Mrd. US-Dollar bis 2024 erreichen wird.

Der OLO-Analysator von Sight ermöglicht eine schnelle, präzise und komfortable Blutdiagnostik, indem er direkt am Betreuungsort in wenigen Minuten CBC-Ergebnisse liefert*. Der OLO ist mit Abmessungen wie etwa denen eines Mini-Backofens so klein, kompakt und leicht, dass er schnell und einfach überall aufgestellt werden kann, wo er gerade benötigt wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen CBC-Analysatoren erfordert der Sight OLO weder Reagenzien noch manuelle Qualitätskontrollprüfungen, so dass er auch in kleineren Kliniken oder Arztpraxen problemlos zugänglich und bedienbar ist.

Abdullah Saeed Al Naboodah, Chairman von Phoenix Capital, merkt dazu an: “Wir haben uns für den Sight OLO entschieden, weil er einfach die Bedürfnisse der von uns belieferten Kliniken erfüllt. Angesichts des Ansturms von Patienten aufgrund von COVID-19 ist der Zugang zu einer schnellen und präzisen Fingerstich-Diagnostik unerlässlich, um die Patienten unserer Klinik schnell und korrekt beurteilen und behandeln zu können.”

Phoenix Capital wird Sight-OLO-Analysatoren zunächst an die neun medizinischen Zentren ausliefern, die Phoenix Capital in den Vereinigten Arabischen Emiraten besitzt. Im Lauf des nächsten Jahres wird Sight zusammen mit Phoenix Capital damit beginnen, die Zahl der in der übrigen Region des Golf-Kooperationsrates installierten OLO-Analysatoren zu erhöhen.