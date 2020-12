PacketFabric demokratisiert die Preisgestaltung für Cloud-Konnektivität

“They say you can’t have it good, fast and cheap, but now you can have all three with PacketFabric’s flat rate, cloud connectivity pricing,” said PacketFabric CEO, Dave Ward. (Graphic: Business Wire)

Die neue demokratisierte Preisgestaltung von PacketFabric beträgt 100 US-Dollar pro Monat für gehostete Hybrid-Cloud-Verbindungen bis zu 1 Gbit/s, sowohl für Metro- als auch für Langstreckenkapazitäten in den USA und Europa. Mit dieser neuen Preisstrategie sorgt PacketFabric für eine gleichberechtigte Cloud-Konnektivität in der gesamten technischen Landschaft.

„Die Cloud ist die Zukunft, und sie sollte nicht exklusiv sein“, sagte Dave Ward, CEO von PacketFabric. „Deshalb suchten wir nach einem Weg, sie zu demokratisieren. Mit der Flatrate-Preisgestaltung von PacketFabric können Unternehmen, von jungen Firmen bis hin zu großen Unternehmen, einen erschwinglichen Zugang zur Cloud erhalten.“

Laut Gartner „wird Kostenoptimierung entscheidend sein, um die Einführung der Cloud voranzutreiben, und bis 2024 werden alle Altanwendungen in die öffentliche Cloud-Infrastruktur migriert sein.“

„Man sagt, es kann nicht gut, schnell und günstig sein, aber jetzt können Sie alle drei Dinge haben, mit der Flatrate von PacketFabric, der Preisgestaltung für die Cloud-Konnektivität“, so Ward weiter. „Seit wir 2017 die Network-as-a-Service (NaaS)-Plattform von PacketFabric eingeführt haben, haben wir den Markt nachhaltig verändert, und wir werden weiterhin eine Vorreiterrolle übernehmen.“

Die NaaS-Plattform von PacketFabric orchestriert und garantiert die Konnektivität zwischen Kollokationseinrichtungen und Clouds und ermöglicht die Vernetzung privater Netzwerke auf der ganzen Welt. Die NaaS-Plattform ist privat, sicher, zuverlässig und skalierbar und zudem vollständig redundant. PacketFabric ist ein von Frauen gegründetes Technologie-Startup, das von Branchenveteranen wie Jezzibell Gilmore, Chief Commercial Officer von PacketFabric, und Anna Claiborne, Senior Vice President of Product and Engineering bei PacketFabric, ins Leben gerufen wurde.

Ward, ein überaus aktiver Technologieexperte, erläutert die Strategie von PacketFabric in seinem kürzlich erschienenen Blog-Beitrag, „Democratizing Access to the Cloud, Disrupting the Business of Getting to the Cloud.“

Über PacketFabric

PacketFabric definiert die Art und Weise neu, wie das Unternehmen Daten durch die Automatisierung von Netzwerkkonnektivitätsdiensten überträgt. Durch die Nutzung einer vollständig automatisierten SDN-basierten Netzwerkarchitektur und der neuesten optischen und Datenpaketvermittlungstechnologie ermöglicht PacketFabric dynamische Konnektivitätsdienste in Echtzeit zwischen mehr als Hunderten von erstklassigen Colocation-Einrichtungen auf vielen globalen Märkten. Die PacketFabric-Network-as-a-Service (NaaS)-Plattform bietet über ihre fortschrittliche Anwendungsprogrammschnittstelle (API) und ihr Webportal eine einfache, kostengünstige und skalierbare Netzwerkeinrichtung. PacketFabric wurde von CRN zu einem der „10 heißesten Netzwerk-Startups im Jahr 2020“ und von Gartner zu einem „Cool Vendor in Enhanced Internet Services and Cloud Connectivity“ im Jahr 2020 ernannt. Zu den Investoren von PacketFabric gehören NantWorks und Digital Alpha Advisors. Weitere Informationen finden Sie unter packetfabric.com.

