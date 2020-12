875 Millionen CAD$ Biokraftstoff-Anlage in Varennes, Québec - Enerkem plant Partnerschaft mit Shell, Suncor und Proman unter der Führung der Regierung von Québec und mit Unterstützung der kanadischen Bundesregierung Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 10.12.2020, 02:42 | 55 | 0 | 0 10.12.2020, 02:42 | Das wichtigste in Kürze Umwandlung von mehr als 200.000 Tonnen nicht wiederverwertbarer Abfälle und Holzabfälle und Produktion von fast 125 Millionen Litern an Biobrennstoffen im Jahr.

Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgase (THG), vergleichbar mit einer Reduktion von fast 50.000 Fahrzeugen im Jahr.

Bau einer der größten erneuerbaren Wasserstoff- und Sauerstoffproduktionsanlagen der Welt mit einem 87-Megawatt-Elektrolyseur, der Quebecs Ökostrom nutzt.

Entstehung von mehr als 500 Arbeitsplätzen während des Baus und etwa 100 direkten permanenten qualifizierten Arbeitsplätzen während des Betriebs.

Jährliche wiederkehrende Erträge von 85 Millionen CAD$ für die Provinz Québec.

Seit August 2019 wurden 60 Millionen CAD$ investiert, um das Projekt zu entwickeln, den Standort vorzubereiten und die erforderlichen Genehmigungen einzuholen.

VARENNES, QC, 10. Dez. 2020 /PRNewswire/ -- Enerkem ist stolz darauf, mit einer Gruppe strategischer Partner, zu denen der Großinvestor Shell zusammen mit Suncor und Proman, sowie Hydro-Québec, als Lieferant von grünem Wasserstoff und Sauerstoff, gehört, mit der Unterstützung der Regierungen von Québec und Kanada, den geplanten Bau einer Biokraftstoffanlage in Varennes im Großraum Montreal bekannt zu geben. Varennes Carbon Recycling (VCR) wird Biokraftstoffe und erneuerbare Chemikalien aus nicht recycelbaren Reststoffen sowie Holzabfällen herstellen. Die Anlage wird grünen Wasserstoff und Sauerstoff nutzen, die durch Elektrolyse erzeugt werden, und die überschüssige Wasserkraftkapazität Quebecs in wertschöpfende Biokraftstoffe und erneuerbare Chemikalien umwandeln. Beim Bau und beim späteren Betrieb von VCR entstehen hochwertige direkte und indirekte Arbeitsplätze vor Ort. Eine außergewöhnliche Gelegenheit, Quebecs Expertise im Bereich der innovativen grünen Technologien zur Schau zu stellen Die Anlage wird das Know-how und die Führungsrolle Quebecs und Kanadas bei der Entwicklung und dem Einsatz innovativer sauberer Technologien verdeutlichen. Dank seiner beispiellosen Technologie konnte Enerkem erstklassige globale strategische Partner um sich sammeln, die eine führende Rolle bei Investitionen in diese Vorzeigeeinrichtung der grünen Wirtschaft übernehmen wollen.



