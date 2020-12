BRI UMKM EXPO[RT] BRILIANPRENEUR 2020 will Indonesiens führende KKMUs virtuell mit internationalen Käufern verbinden

JAKARTA, Indonesien, 10. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Die Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Ticker: BBRI.JK) veranstaltet vom 10. bis 13. Dezember 2020 im Jakarta Convention Center die zweite jährliche BRI UMKM EXPO[RT] BRILIANPRENEUR 2020. Das virtuelle, das ausgewählten KKMU eine Plattform zur Begegnung mit der Welt bietet, startete am 1. Dezember 2020. Anmeldungen sind jetzt bis zum 13. Dezember 2020 möglich.

Als erste ihrer Art stellt die BRI UMKM EXPO[RT] BRILIANPRENEUR 2020-Plattform das virtuelle „Business Matching"-Programm vor, das Unternehmen eine Chatfunktion in Echtzeit bietet und KKMU mit mehr als 50 Kaufinteressenten aus Nordamerika, dem Nahen Osten, Europa und Asien verbindet. Die Teilnehmer können sich auch in einen virtuellen 3D-Rundgang mit 360-Grad-Navigation teleportieren, während sie an Live-Stream-Talkshows und Coaching-Kliniken teilnehmen, die von Regierungsministern und prominenten Persönlichkeiten aus der Industrie geleitet werden.