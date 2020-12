Hydro-Québec gründet EVLO, eine auf Energiespeichersysteme spezialisierte Tochtergesellschaft

Montréal (ots/PRNewswire) - Hydro-Québec hat das Unternehmen EVLO Energy Storage

Tochtergesellschaft, die sichere, effiziente und nachhaltige

Energiespeichersysteme entwirft, verkauft und betreibt.



Diese Speichersysteme sind hauptsächlich für Stromerzeuger, Übertragungsanbieter

und -verteiler sowie für den kommerziellen und industriellen Markt für

mittelgroße und große Speicher bestimmt. Dank ihres modularen Aufbaus können sie

für eine Vielzahl von Bedürfnissen eingesetzt werden. Die EVLO-Systeme umfassen

auch Software zur Leistungssteuerung und zum Energiemanagement.





"Energiespeicherung wird eine entscheidende Rolle bei der Energiewende spielen",erklärte Sophie Brochu, Präsidentin und CEO von Hydro-Québec. "Wir sind festdavon überzeugt, dass das Know-how, das Québec im Hinblick auf Batterienerworben hat, zur Entwicklung der Solar- und Windkraft beitragen wird. UnsereProdukte werden auch in bestehenden Stromnetzen nützliche Anwendungen finden,beispielsweise bei der Bewältigung von Verbrauchsspitzen."Québecs Know-how in die Praxis umsetzenDie EVLO-Technologie ist das Ergebnis von mehr als 40 Jahren Forschung undEntwicklung auf dem Gebiet der Batteriematerialien durch Hydro-Québec, das übermehr als 800 Patente in diesem Bereich verfügt. Die EVLO-Speichersysteme wurdenunter realen Betriebsbedingungen im Netz von Hydro-Québec getestet, nicht nurzur Spitzenlastabtragung im Umspannwerk Hemmingford in der Region Montérégie,sondern auch im Off-Grid-System Quaqtaq im Norden Québecs, wo sie extremenWitterungsbedingungen ausgesetzt waren. Die Technologie wird auch imLac-Mégantic-Mikronetz (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3006840-1&h=1695226914&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3006840-1%26h%3D494988310%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.hydroquebec.com%252Fmicrogrid-lac-megantic%252F%26a%3DLac-%2BM%25C3%25A9gantic%2Bmicrogrid&a=Lac-M%C3%A9gantic-Mikronetz) und im Solarpark von Hydro-Québec in La Prairie eingesetzt (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3006840-1&h=1857367444&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3006840-1%26h%3D2625109971%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.hydroquebec.com%252Fprojects%252Fsolar-monteregie%252F%26a%3DHydro-Qu%25C3%25A9bec%2527s%2Bsolar%2Bfarm%2Bin%2BLa%2BPrairie&a=Solarpark+von+Hydro-Qu%C3%A9bec+in+La+Prairie+eingesetzt) .