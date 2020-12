Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Auch nach dem Start der Corona-Impfungen erwartet Eva Hummers, Mitglied der Ständigen Impfkommission (Stiko), keine schnelle Rückkehr zur Normalität. Die Lage im Sommer 2021 könnte sich zwar wieder etwas entspannen, sagte Hummers dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Donnerstagausgaben)."Aber was im nächsten Winter passiert und wie viele Menschen bis dahin wirklich geimpft sind, bleibt abzuwarten. Zu denken, dass nächstes Jahr Weihnachten alles wieder wie früher ist, halte ich für zu optimistisch", so die Professorin für Allgemeinmedizin. Es sei zu riskant, die Hygiene- und Abstandsregeln nach den ersten Impfungen im Jahr 2021 aufzugeben. Es sei noch unklar, ob die kurz vor der Zulassung stehenden Impfstoffe auch davor schützen, das Virus an andere Menschen weiterzugeben."Es muss offen darüber gesprochen werden, dass wir das über die Impfstoffe noch nicht wissen", sagte Hummers dem RND. "Wir wissen nur, dass sie vor symptomatischen Erkrankungen schützen."