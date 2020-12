HAMBURG (dpa-AFX) - "Die Zeit" zu Infektionen:



"Es ist uns gelungen, den exponentiellen Anstieg der Infektionen zu bremsen. Wir haben gerade noch jenen tipping point, den Kipp-Punkt, vermieden, an dem der Ausbruch unkontrollierbar geworden wäre. Doch für ein lang andauerndes "Weiter so" reicht das bei Weitem nicht. Den ökonomischen Preis für all die Verdienstausfälle und drohenden Pleiten kann sich auch ein wirtschaftlich stabiler Staat auf Dauer nicht leisten. Den menschlichen Preis von täglich inzwischen nahezu 500 Toten will niemand aus freiem Entschluss tragen. Die stagnierenden Zahlen, die geografische Verbreitung der Erkrankungen, die zunehmend betroffenen alten Menschen, sie zeigen, dass wir uns nah am Abgrund bewegen. Mit dem Lockdown light ließ sich Weihnachten nicht retten. Nun muss Weihnachten uns retten."/zz/DP/nas