BERLIN (dpa-AFX) - Die FDP will einen zusätzlichen Anreiz für Vermieter, ihre Immobilien klimafreundlich zu sanieren. Ihr Konzept einer sogenannten Teilwarmmiete hat die Fraktion jüngst beschlossen, es liegt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor. Dabei würde der Mieter zwar weiterhin die vollen Heizkosten tragen, der Vermieter könnte nach einer Sanierung aber einen Teil davon behalten.

Die Heizkosten würden bei dem FDP-Konzept aufgeteilt, und zwar in feste "Grundheizkosten" und "nutzungsabhängige Heizkosten", die der Mieter selbst beeinflussen kann. Beide Teile würde der Mieter dem Vermieter überweisen, der wiederum den Energieversorger bezahlt. Wenn der Vermieter die Wohnung sanieren lässt und so den Energieverbrauch drücken kann, würden die "nutzungsabhängigen Heizkosten" sinken - so könnte der Mieter sparen. Die "Grundheizkosten" blieben für den Mieter jedoch unverändert. Einen Teil der Einsparungen könnte der Vermieter also behalten, statt sie an den Energieversorger zu überweisen. Die Einspareffekte würden so auf Mieter und Vermieter aufgeteilt.