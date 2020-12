Bildungsminister blicken auf Corona-Situation an den Schulen Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 10.12.2020, 05:49 | 49 | 0 | 0 10.12.2020, 05:49 | BERLIN/MAINZ (dpa-AFX) - Die Bildungsminister der Länder beraten in der letzten regulären Sitzung der Kultusministerkonferenz (KMK) im Corona-Jahr 2020 noch einmal über den Umgang mit der Pandemie an den Schulen. Die in einer Videokonferenz ab Donnerstag (14.00 Uhr) tagende Runde steht zum letzten Mal unter dem Vorsitz der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Während der zweitägigen Sitzung soll die brandenburgische Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) zur KMK-Präsidentin für das kommende Jahr gewählt werden. Auf der Tagesordnung steht mit der Umsetzung der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz ein weiterer Schwerpunkt der diesjährigen KMK-Arbeit. Ursprünglich als Bildungsrat geplant, soll diese Kommission nun mit Bildungswissenschaftlern besetzt werden, die die künftige Gestaltung der Bildungspolitik der Länder mit wissenschaftlicher Expertise begleiten sollen. Außerdem wollen sich die Teilnehmer der KMK-Sitzung mit dem Bedarf der Einstellung von Lehrern bis 2020 befassen und dazu Modellrechnungen der Länder betrachten. Vor der KMK-Sitzung ist ein Treffen des KMK-Präsidiums mit der Hochschulrektorenkonferenz zur Lehrerausbildung geplant./pz/DP/nas



