Nobelpreisträger werden in Oslo und Stockholm gewürdigt

OSLO/STOCKHOLM (dpa-AFX) - Unter besonderen Bedingungen werden am Donnerstag die diesjährigen Nobelpreisträger gewürdigt, darunter der deutsche Astrophysiker Reinhard Genzel. Wegen der Corona-Pandemie finden anstelle von prunkvollen Preisverleihungen in Oslo und Stockholm deutlich kleinere Zeremonien statt, die online übertragen werden. Am Todestag von Preisstifter Alfred Nobel (1833-1896) werden sie aber wie üblich in Oslo (13.00 Uhr) mit der Ehrung des Friedensnobelpreisträgers eingeleitet. Dann sind die anderen Preisträger in einer Übertragung aus Stockholm (16.30 Uhr) an der Reihe.

Von den Geehrten wird in diesem Jahr niemand vor Ort sein. Die meisten haben ihre Medaillen und Urkunden coronabedingt bereits erhalten. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen bekommt den Friedensnobelpreis im Zuge der Übertragung aus Oslo in Rom überreicht, wo die UN-Organisation ihren Hauptsitz hat. Alle Preise sind mit jeweils zehn Millionen schwedischen Kronen (970 000 Euro) dotiert./trs/DP/nas