First Mining schließt Transaktion mit Metalore hinsichtlich der Konsolidierung eines strategischen Landpakets beim Goldprojekt Cameron in Ontario (Kanada) ab

9. Dezember 2020, Vancouver (Kanada). First Mining Gold Corp. (TSX: FF, OTCQX: FFMGF, Frankfurt: FMG) („First Mining“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die zuvor angekündigte Transaktion (die „Transaktion“) (siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 3. Dezember 2020 ) mit Metalore Resources Limited (TSX-V: MET) („Metalore“) abgeschlossen hat, welcher zufolge First Mining die Schürfrechte East Cedartree von Metalore erworben hat. Dadurch wird ein strategisch wichtiger Teil des Landpakets von First Mining in der Nähe des Goldprojekts Cameron („Cameron“ oder das „Projekt“) ergänzt, das sich 80 Kilometer südöstlich der Stadt Kenora im Nordwesten von Ontario befindet.

Im Rahmen der Transaktion hat First Mining als Gegenleistung für den Erwerb der Schürfrechte East Cedartree 3.000.000 Dollar in bar an Metalore gezahlt sowie 3.000.000 Aktien von First Mining an Metalore begeben (diese Aktien sind an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum gebunden). Für die Schürfrechte East Cedartree wurde eine bestehende Mineralressourcenschätzung gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) erstellt; außerdem beherbergen sie ein äußerst günstiges geologisches Milieu für neue Goldentdeckungen in unmittelbarer Nähe der bestehenden bekannten Lagerstätten in den unternehmenseigenen Konzessionsgebieten Cameron und West Cedartree.

Die Schürfrechte East Cedartree befinden sich zwischen dem Schürfrechteblock Cameron von First Mining, der die Goldlagerstätte Cameron umfasst - welche die aktuelle Mineralressource im Konzessionsgebiet beherbergt -, und dem Schürfrechteblock West Cedartree von First Mining, der die Lagerstätten Dubenski und Dogpaw umfasst. Mit dem Erwerb der Schürfrechte East Cedartree wird der Grundbesitz von First Mining zu einem einzigen zusammenhängenden Block zusammengelegt und um weitere 3.200 Hektar erweitert (zuvor belief sich der Grundbesitz von First Mining in dieser Region auf 49.600 Hektar).

Über First Mining Gold Corp.

First Mining ist ein kanadisches Golderschließungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung des Goldprojekts Springpole im Nordwesten von Ontario mit Einholung der entsprechenden Genehmigungen konzentriert. Springpole ist eines der größten noch nicht erschlossenen Goldprojekte in Kanada. Eine Vormachbarkeitsstudie, die bereits im Gange ist, soll Anfang 2021 abgeschlossen sein; auch der Genehmigungsprozess ist bereits initiiert, wobei die Einreichung der Umweltverträglichkeitserklärung für 2021 geplant ist. Außerdem hat das Unternehmen eine umfangreiche Beteiligung an Treasury Metals Inc., die das Goldprojekt Goliath-Goldlund zur Konstruktion bringt. First Minings Liegenschaftsportfolio im Osten Kanadas umfasst auch die Goldprojekte Pickle Crow (das in Partnerschaft mit Auteco Minerals Ltd. vorangebracht wird), Cameron, Hope Brook, Duparquet, Duquesne und Pitt.