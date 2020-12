---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung



Olaf Heinrich, Head Germany, verlässt die Zur Rose-Gruppe; sein Nachfolger wird Walter Hess, Head Switzerland



Der Verantwortliche für das Segment Deutschland (Head Germany) und CEO von DocMorris, Olaf Heinrich, hat sich aus persönlichen Gründen entschieden, die Zur Rose-Gruppe zu verlassen. Die Nachfolge übernimmt Walter Hess, Leiter des Segments Schweiz (Head Switzerland). Für das Schweizer Geschäft zeichnet neu Emanuel Lorini, Leiter des Ärztegeschäfts, verantwortlich.

Olaf Heinrich hat sich aus persönlichen Gründen entschieden, die Zur Rose-Gruppe zu verlassen. Er ist seit 2009 CEO von DocMorris und verantwortet seit 2017 die gesamte Leitung des Deutschland-Geschäfts. Verwaltungsratspräsident Prof. Stefan Feuerstein bedankt sich im Namen des Verwaltungsrates bei Olaf Heinrich für seinen hohen persönlichen Einsatz: «Olaf Heinrich ist es gelungen, unsere Wachstumsstrategie, die insbesondere auf Europas grössten Medikamentenmarkt Deutschland fokussiert ist, voranzutreiben. Zudem hat er massgeblich dazu beigetragen, Zur Rose als umfassenden Gesundheitsdienstleister und Technologieunternehmen zu positionieren. Die Gruppe ist heute hervorragend aufgestellt, um die Chancen der Digitalisierung im Gesundheitswesen in den kommenden Jahren zu nutzen. Wir wünschen Olaf Heinrich für seine Zukunft beruflich und privat alles Gute.»



Walter Hess übernimmt Deutschland-Verantwortung

Der Verantwortliche für das Segment Schweiz, Walter Hess, übernimmt die Leitung des Segments Deutschland und die Position als CEO von DocMorris per sofort. Als Mitglied des obersten Führungsgremiums ist Walter Hess mit dem Online-Geschäft, den strategischen Projekten, aber auch mit den Chancen und Herausforderungen in Deutschland bestens vertraut. Zudem leitete er selbst mehrere Jahre die deutsche Tochtergesellschaft Zur Rose Pharma GmbH in Halle (Saale) und war vorher als externer Berater für die Zur Rose-Gruppe in Deutschland tätig. Walter Oberhänsli, Delegierter des Verwaltungsrats und CEO, betont: «Walter Hess verfügt über einen ausgezeichneten Leistungsausweis und ist die ideale Besetzung für die verantwortungsvolle Position. Er hat das Schweizer Geschäft in den vergangenen Jahren äusserst erfolgreich geleitet und zukunftsweisend ausgerichtet. Wir freuen uns, dass ein starker interner Nachfolger das Deutschland-Geschäft in den kommenden spannenden Jahren in eine neue Dimension führen wird.»